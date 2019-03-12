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Экс-директор и инженер алтайских сельхозпредприятий попались на взятке

Новости
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Представителям двух крупных сельхозпредприятий края предъявили обвинение в даче взятки, сообщил «ТОЛКу» источник в правоохранительных органах.

Речь идет об экс-руководителе ОАО «Промышленный». Фирма находится в поселке Заря Бийского района. Это одно из крупнейших в регионе животноводческих предприятий. Хозяйство занимается не только мясным скотоводством в промышленных масштабах. «Промышленный» развивает свое производство за счет растениеводства, выращивает не только кормовые культуры, но и продовольственное зерно.

Также известно, что на взятке попался главный инженер «Учхоз «Пригородное».  Это единственное крупное сельскохозяйственное предприятие на территории Барнаула. Основной вид деятельности – разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Также организация занимается выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: anticorr.media

#взятка #Алтайский край