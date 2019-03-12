Экс-директор и инженер алтайских сельхозпредприятий попались на взятке

Представителям двух крупных сельхозпредприятий края предъявили обвинение в даче взятки, сообщил «ТОЛКу» источник в правоохранительных органах.
Также известно, что на взятке попался главный инженер «Учхоз «Пригородное». Это единственное крупное сельскохозяйственное предприятие на территории Барнаула. Основной вид деятельности – разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Также организация занимается выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.
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