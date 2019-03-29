40 алтайских врачей прошли тренинг по сердечно-легочной реанимации в АГМУ

13 марта в Симуляционном центре Алтайского медицинского университета состоялся тренинг «Сердечно-легочная реанимация» для врачей медицинских учреждений региона. Образовательное мероприятие организовано в рамках системы НМО и аккредитовано координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования минздрава России.
«Навыки проведения сердечно-легочной реанимации одинаково важны как для стоматологов, так и для клинических фармакологов. В практике и тех и других специалистов возможны ситуации, когда эти знания и умения могут пригодиться. На врачебном приеме никто не застрахован от анафилактического шока или остановки сердца у пациента, нередко имеющего сопутствующие заболевания. Важно своевременно предпринять необходимые реанимационные действия до приезда скорой помощи», – отметили на кафедре анестезиологии, реаниматологии и клинической фармакологии АГМУ, выступившей организатором тренинга.
Ассистент кафедры Светлана Хаустова провела для участников тренинга лекцию по сердечно-легочной реанимации с обзором рекомендаций, ознакомила с диагностикой и протоколами оказания неотложной помощи пациентам в ситуациях остановки кровообращения, связанных с сопутствующей кардиальной патологией, с возможными побочными эффектами местных анестетиков.
На практических занятиях врачи на высокотехнологичных роботах-симуляторах отработали алгоритмы действий по базовому и квалифицированному поддержанию жизни взрослых, а также по базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации детей.
«Тренинг был очень полезен. Мы не так часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда требуется срочно провести пациенту сердечно-легочную реанимацию. На тренинге в Симуляционном центре мы освежили в памяти и структурировали полученные раньше знания и навыки, отработали четкий алгоритм действий при неотложных состояниях. Особенно понравилась работа с симулированным пациентом в разных клинических ситуациях», – поделилась впечатлениями Ольга Жабина, врач-стоматолог Железнодорожной поликлиники Барнаула.