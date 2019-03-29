40 алтайских врачей прошли тренинг по сердечно-легочной реанимации в АГМУ

Новости 14.03.2019 11:10 503

13 марта в Симуляционном центре Алтайского медицинского университета состоялся тренинг «Сердечно-легочная реанимация» для врачей медицинских учреждений региона. Образовательное мероприятие организовано в рамках системы НМО и аккредитовано координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования минздрава России.

В мероприятии приняли участие 40 специалистов: это врачи клинические фармакологи, анестезиологи-реаниматологи, стоматологи-терапевты, стоматологи-хирурги, стоматологи-ортопеды из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Родино, Павловска.

«Навыки проведения сердечно-легочной реанимации одинаково важны как для стоматологов, так и для клинических фармакологов. В практике и тех и других специалистов возможны ситуации, когда эти знания и умения могут пригодиться. На врачебном приеме никто не застрахован от анафилактического шока или остановки сердца у пациента, нередко имеющего сопутствующие заболевания. Важно своевременно предпринять необходимые реанимационные действия до приезда скорой помощи», – отметили на кафедре анестезиологии, реаниматологии и клинической фармакологии АГМУ, выступившей организатором тренинга.

Ассистент кафедры Светлана Хаустова провела для участников тренинга лекцию по сердечно-легочной реанимации с обзором рекомендаций, ознакомила с диагностикой и протоколами оказания неотложной помощи пациентам в ситуациях остановки кровообращения, связанных с сопутствующей кардиальной патологией, с возможными побочными эффектами местных анестетиков.

На практических занятиях врачи на высокотехнологичных роботах-симуляторах отработали алгоритмы действий по базовому и квалифицированному поддержанию жизни взрослых, а также по базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации детей.