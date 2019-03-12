Два сибирских сенатора «забраковали» законы о неуважении к власти и фейковых новостях

Стали известны поименные результаты голосования в Совете Федерации за законопроекты об арестах за неуважение к властям и внесудебных блокировках интернет-СМИ за «фейковые новости». Документ поддержали почти все сибирские сенаторы, в том числе представители губернаторов, избранных в 2018 году, сообщает «Тайга-инфо».
Совфед рассмотрел законопроекты 13 марта. Верхняя палата парламента одобрила их подавляющим большинством голосов. Перед рассмотрением вопросов спикер Совфеда Валентина Матвиенко покинула зал, сославшись на необходимость присутствовать на другом заседании.
На вопросы «Политсибру» ответили Артемий Панченко, Виктория Крахмалёва и Андрей Никитин
Говоря про законопроект о «неуважении к власти», Нарусова подчеркнула, что у него «репрессивная цель морального устрашения граждан»: «Как не получилось у Роскомнадзора с телеграмом, так и [не получится здесь]».
Красноярский сенатор Андрей Клишас, сенатор от Саратовской области Людмила Бокова и депутат Госдумы от Челябинской и Курганской областей Дмитрий Вяткин предложил блокировать интернет-ресурсы за материалы, «выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции и органам госвласти». В первом чтении максимальный штраф для граждан составлял 5 тыс. рублей, ко второму чтению законопроекта в Госдуме депутаты предложили повысить его до 100 тыс. За повторное нарушение будет грозить до 15 суток ареста или 200 тыс. рублей в качестве штрафа.