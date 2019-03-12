Два сибирских сенатора «забраковали» законы о неуважении к власти и фейковых новостях

Новости 14.03.2019 10:38 275

Стали известны поименные результаты голосования в Совете Федерации за законопроекты об арестах за неуважение к властям и внесудебных блокировках интернет-СМИ за «фейковые новости». Документ поддержали почти все сибирские сенаторы, в том числе представители губернаторов, избранных в 2018 году, сообщает «Тайга-инфо».

Совфед рассмотрел законопроекты 13 марта. Верхняя палата парламента одобрила их подавляющим большинством голосов. Перед рассмотрением вопросов спикер Совфеда Валентина Матвиенко покинула зал, сославшись на необходимость присутствовать на другом заседании.

Сенатор от Бурятии Людмила Нарусова считает, что законопроект о «фейковых новостях» противоречит Европейской конвенции о правах человека. Иркутский сенатор Вячеслав Мархаев поинтересовался, не противоречит ли документ ст. 29 Конституции РФ. Красноярский сенатор Андрей Клишас уверял, что не противоречит.

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Говоря про законопроект о «неуважении к власти», Нарусова подчеркнула, что у него «репрессивная цель морального устрашения граждан»: «Как не получилось у Роскомнадзора с телеграмом, так и [не получится здесь]».

«У нас человек 200, у Госдумы — 400, а за этими стена миллионы молодых и прогрессивных людей!» — подчеркнула Нарусова. Отвечая на вопросы других сенаторов, Клишас признал, что формулировка о «неприличной форме неуважения к государству» допускает оценочную трактовку в судах.

Красноярский сенатор Андрей Клишас, сенатор от Саратовской области Людмила Бокова и депутат Госдумы от Челябинской и Курганской областей Дмитрий Вяткин предложил блокировать интернет-ресурсы за материалы, «выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции и органам госвласти». В первом чтении максимальный штраф для граждан составлял 5 тыс. рублей, ко второму чтению законопроекта в Госдуме депутаты предложили повысить его до 100 тыс. За повторное нарушение будет грозить до 15 суток ареста или 200 тыс. рублей в качестве штрафа.

Кроме того, Госдума в третьем чтении приняла законопроект за распространение «фейковых новостей» — «недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений и создающей угрозу для безопасности граждан и объектов инфраструктуры». Если Генпрокуратура решает, что-то или иное сообщение может быть «недостоверным», она вносит представление Роскомнадзору и тот обязывает редакции «незамедлительно» удалить информацию. Решение можно будет оспорить в суде, но уже постфактум, чтобы избежать блокировки. Максимальные штрафы для граждан составят с 5 до 400 тыс. рублей.