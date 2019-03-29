Беспилотники, танк и «джихад-мобиль»: военный эшелон прибывает в Алтайский край

Новости 14.03.2019 10:11 456

В России проходит военно-патриотическая акция «Сирийский перелом», в рамках которой специальный поезд проедет через всю страну. Он представляет собой эшелон-экспозицию, в котором выставлены военные трофеи, изъятые у боевиков в Сирии. 15 марта эшелон на несколько часов остановится в Барнауле.

15 марта поезд из 20 вагонов прибывает в столицу Алтайского края, сообщает офсайт региона. Почти два часа на первом пути железнодорожного вокзала Барнаула состав будет открыт для посещения всех желающих. Экскурсии проведут военнослужащие, имеющие опыт выполнения специальных задач в Сирии.

В экспозиции, к примеру, есть танк советского производства Т-55МВ, увешанный блоками динамической защиты и самодельными противокумулятивными экранами, БМП турецкого производства ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD курдских вооруженных формирований, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee, машина для прокладки подземных тоннелей, ракетно-артиллерийское вооружение, беспилотные летательные аппараты, холодное, огнестрельное оружие. В одном из вагонов будет развернута выставка работ военных художников и фотографов.

В составе эшелона работает агитационный пункт военно-профессиональный ориентации граждан на поступление кандидатов в вузы Министерства обороны РФ. Кроме того, артисты концертной бригады Центрального дома Российской армии имени Фрунзе, Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской армии, ансамбля песни и пляски ЦВО выступят на специально оборудованной платформе-сцене перед жителями Барнаула.

Передвижная военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» сделает остановки в 18 городах Центрального военного округа. Поезд пройдет более 28 тысяч километров и финиширует 27 апреля - в день независимости Сирии.

Добавим, подробный фоторепортаж с железнодорожного вокзала Барнаула выйдет на "Политсибру" в пятницу, 15 марта.