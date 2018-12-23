Новоалтайский пенсионер нечаянно избил супругу до смерти
В Новоалтайске пенсионер предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности своей престарелой супруге, сообщает пресс-служба СУСК по Алтайскому краю.
56-летний мужчина избил свою 71-летнюю супругу, отчего она головой ударилась о спинку дивана. Через несколько дней женщина впала в кому и скончалась в медицинском учреждении от закрытой черепно-мозговой травмы. Мужчина полностью признал свою вину. По его словам, он не хотел убивать супругу. Они более 30 лет прожили в согласии и воспитали пятерых детей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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