Универмаг царских времен снова продают в Барнауле за 1 рубль

Новости 14.03.2019 8:10 524

Очередной аукцион по продаже здания универмага торгового дома «Сухов с сыновьями» в Барнауле состоится 10 апреля. Начальная цена продажи земельного участка и зданий – 17,663 млн рублей, причем сам универмаг традиционно продается за 1 рубль, а задаток составляет 3 532 600,2 рубля, сообщают на сайте управления имущественных отношений Алтайского края.

Напомним, впервые краевые власти пытались продать историческое здание еще осенью 2013 года. Первые торги должны были состояться 30 октября 2013 года, однако они были отменены в связи с отсутствием заявок. Цена за пять лет не изменилась – все те же 17 с небольшим млн рублей. В течение нескольких лет аукцион с завидной периодичностью возобновлялся, но покупателя на лот так и не нашлось.

«Суховский» универмаг в Барнауле продадут за 1 рубль Новости 21.01.2017 0:00 303

Двухэтажное здание после пожара продается вместе с земельным участком, расположенным по адресу улица Мало-Тобольская, дом 36 (проспект Социалистический, дом 12). Площадь участка земли составляет 2438 кв. м. Одним из условий продажи является обязательство в виде содержания, сохранения и использования объекта согласно условиям охранного обязательства.

Восстанавливать старинный универмаг, который сильно пострадал от пожара в 1998 году, будет непросто. В технической документации указано, что общее состояние здания местами – недопустимое, система канализации не соответствует современным нормам, часть декора в неудовлетворительном состоянии, пол местами в аварийном состоянии, окна на первом этаже поражены жучком и гнилью.

Кирпичный двухэтажный универмаг был построен в 1880 году. Купцы Суховы принадлежали к числу богатейших династий Барнаула и были известны как крупные предприниматели и меценаты.