Барнаульцы легализовали на территории России несколько сотен мигрантов из Китая

Новости 14.03.2019 7:40 323

Житель Барнаула организовал незаконный канал миграции китайцев в Россию. Под его руководством на протяжении нескольких лет жителей Поднебесной ввозили в страну под видом квалифицированных сотрудников, однако на практике китайцы оказались разнорабочими.

Как сообщает УФСБ России по Алтайскому краю, преступная деятельность велась в период с 2013 по 2017 годы. Помимо Алтайского края были задействованы Адыгея, Краснодарский край и Подмосковье.

Преступной группой, состоящей из россиян и жителей Казахстана, руководил барнаулец. Он вместе с подельником зарегистрировал три фиктивные организации. Компании оформляли въезд и пребывание китайцев в России под видом высококвалифицированных специалистов. В действительности иностранцы являлись разнорабочими.

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В результате в Россию перебрались более 300 граждан КНР. Преступная группа заработала на легализации иностранцев несколько десятков млн рублей.

В итоге суд приговорил руководителя преступной группы к 3 годам лишения свободы условно. Его подельник, также житель Барнаула, получил 2,5 года условно.