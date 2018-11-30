Дмитрий Медведев распорядился проверить строительство завода на Байкале

Новости 13.03.2019 19:00 461

В ходе рабочей поездки на закрытие Универсиады-2019 председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ответил на вопросы представителей сборной команды России. Один из них касался строительства завода на Байкале.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, премьер-министр во время визита в Красноярск встретился с тренерами и студентами – членами сборной России, представлявшими страну на Универсиаде. Медведев ответил на вопросы, которые интересовали собравшихся. Одна из поднятых тем касалась строительства завода на озере Байкал для экспорта воды в Китай.

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Как отметил глава кабмина, эта тема сейчас стала острой, люди крайне обеспокоены строительством завода. По словам председателя правительства, не так давно была прекращена деятельность Байкальского комбината.

«Сейчас, нельзя вновь создать ситуацию, которая бы ухудшила экологию вокруг Байкала. Надо изучить все, что связано с этим проектом. С учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно дам поручение все проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам. Мы ни в коем случае не должны возвращаться к прежнему, а должны предпринимать все усилия, чтобы озеро было самым чистым водоемом на планете и нашей сокровищницей», — прокомментировал Дмитрий Медведев.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря председателя правительства Олега Осипова, премьер-министр уже связался по телефону с главой минприроды Дмитрием Кобылкиным и дал поручение провести проверку на предмет соответствия самым строгим экологическим стандартам проект по строительству завода на озере Байкал по розливу воды для экспорта ее в Китай.

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Напомним, ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко дал поручение соответствующим ведомствам проверить, насколько законно строительство завода по розливу байкальской воды в поселке Култук Слюдянского района. В итоге прокуратура Иркутской области выявила ряд нарушений. В связи с этим ведомство намерено обратиться в суд, чтобы добиться приостановления возведения комплекса по розливу воды.