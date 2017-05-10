Барнаульские чиновники насчитали 35 тысяч интуристов, посетивших город в прошлом году

Новости 13.03.2019 17:50 777

Администрация Барнаула утверждает, что город в прошлом году посетили более 35 тысяч иностранных туристов. Преимущественно целью их визита являлся деловой туризм и путешествие по Алтайскому краю. Методика подсчета интуристов не раскрывается.

Судя по сообщению на офсайте мэрии, среди иностранцев были "индивидуальные туристы" из Белоруссии, Италии, США, Австралии, Сингапура, Южной Кореи, Канады, Венгрии, Хорватии, а также организованные группы из Китая, Японии, Польши, Германии.

При этом данных о том, сколько интуристов посетило краевой центр в 2017 году, не приводится. Между тем неизвестна и общая цифра турпотока в Барнаул за прошлый год, а также ее сопоставление с аналогичным календарным периодом.

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Этот факт, впрочем, не мешает мэрии говорить о росте посещаемости т.н. городских экскурсий. В 2018 году их участниками стало более 17 тысяч человек, или на 7,6% больше по сравнению с 2017 годом.

Кроме того, по оценке чиновников, ежегодно растет количество жителей Алтайского края, приезжающих в Барнаул по программам однодневных и двухдневных туров. Так, в 2018 году краевой центр посетили более двух тысяч детей из Рубцовска, Алейска, Заринска, Шипуновского, Поспелихинского, Топчихинского и Михайловского районов.