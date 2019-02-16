Барнаулец занимался «благотворительностью», чтобы развращать детей

Новости 13.03.2019 18:15 353

Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних девочек из малоимущих семей, сообщила пресс-служба регионального СУСК.

51-летний мужчина в конце 2016 года изготовил объявления, в которых указал, что он оказывает благотворительную помощь малообеспеченным семьям, в которых есть дети, и указал номер своего телефона сотовой связи. Данные объявления он распространил на территории города Барнаула. В период с 2017 по 2018 год мужчина, войдя в доверие к гражданам, обращавшимся за материальной помощью, приходил к ним домой под предлогом благотворительности. В отсутствии взрослых злоумышленник совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних девочек, среди которых была и ребенок-инвалид. В ходе следствия было доказано 5 эпизодов противоправных действий обвиняемого в отношении пяти потерпевших в возрасте от 4 до 11 лет.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.