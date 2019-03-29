Опровержение

Новости 13.03.2019 16:54 589

На сайте «Политсибру» 14 января 2019 года была опубликована статья «Фекалии текут прямо в Бию»: жители наукограда пожаловались на директора речпорта». В материале утверждалось, что коттедж директора местного речпорта Виктора Франка якобы построен с нарушениями. В результате канализация, как утверждал в видеоролике помощник депутата Виктор Панченко, сливается прямо в Бию. Данная информация не соответствует действительности. В связи с этим редакция приносит свои извинения Виктору Франку и публикует ответ прокуратуры Бийска.

Прокуратура города провела проверку по указанному факту. При визуальном осмотре земельного участка и придомовой территории фактов негативного воздействия на реку Бия не выявлено, указывает надзорное ведомство. Нарушений законодательства при строительстве жилого дома в водоохранной зоне также не установлено.

В ходе проверки выяснилось, что водосточная труба, о которой идет речь в публикации, представляет собой ливневую канализацию, переданную на праве хозяйственного ведения на баланс МУП г. Бийска «Водоканал».

Предприятие, используя водный объект – реку Бия, самовольно осуществляет сброс сточных (ливневых) и дренажных вод через сбросный коллектор в отсутствие специального разрешения. Это является нарушением требований Водного кодекса РФ, указывают правоохранители.

В данной связи прокуратурой Бийска возбуждено дело об административном правонарушении, а также внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.