Как Барнаул отпразднует пятую годовщину «Крымской весны»?

Новости 14.03.2019 8:45 907

18 марта исполняется 5 лет со дня воссоединения России и Крыма. Какие события пройдут в столице Алтайского края в этот день, и как отметят очередную годовщину "Крымской весны" представители политических партий - в обзоре «Политсибру».

Концерт и народные гулянья

Интересно, что центральной площадкой Барнаула по празднованию первой крымской "пятилетки" станет поселок Южный. Так, 16 марта здесь состоится концерт, народные гулянья и ярмарка. Они начнутся в 12:00 на площади у Дворца культуры. На сцене выступят творческие коллективы города. Концерт продлится около полутора часов.

Как рассказал "Политсибру" начальник отдела по обеспечению публичных мероприятий администрации Барнаула Алексей Клычников, скорее всего, представители политических партий изменят формат работы в этот день: не будет специальных выступлений партийных лидеров у ДК «Южный», а также митингов, шествий и пикетов в черте города.

Отметим, что сайт правительства Алтайского края анонсирует 18 марта флешмоб на «Нулевом километре» (площадь Советов в Барнауле), посвященный фестивалю «Крымская весна».

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«Единая Россия»

«Партия всегда участвует во встречах, приуроченных к годовщине присоединения Крыма к России. Отдельных партийных событий как таковых не предусмотрено, поскольку сама программа праздника построена вокруг культурных, исторических событий – фотовыставок, фестиваля, концертов. Поскольку партия «Единая Россия» – самая массовая в крае, наши представители примут участие в большинстве праздничных мероприятий, в том числе будут и выступать. Поэтому организовывать специальные мероприятия в рамках «Крымской весны» не планируется», – сообщил Василий Морозов, руководитель отдела агитационно-пропагандистской работы в региональном исполкоме «Единой России»

ЛДПР

«Возможно, мы примем участие в общем митинге, как и в прошлых годах, или выйдем на свой массовый пикет, или ограничимся одиночными пикетами. Уже утверждены партийные лозунги по этому поводу: «Крым, Донбасс – ЛДПР за вас!», «За Россию! За Тавриду! За ЛДПР!», «ЛДПР: Крым – полуостров свободы!», «ЛДПР – русские всегда побеждают!», «Крым – форпост новой Российской империи!» и другие», – рассказала Юлия Бузиновская, пресс-секретарь алтайского регионального отделения ЛДПР.

КПРФ

По словам пресс-секретаря алтайского крайкома КПРФ Вероники Лапиной, партия не планирует 18 марта проводить мероприятия.

«Справедливая Россия»

«Мы проведем телемост с коллегами-однопартийцами из Республики Крым, чтобы поздравить их с памятной датой», – сообщили "Политсибру" в алтайском реготделении эсеров.

КВН, дискотека и кинопоказ

Между тем в Алтайском крае мероприятия, приуроченные к юбилею воссоединения России с полуостровом, будут проходить несколько дней. Речь идет о выставках, концертах, флешмобах в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Все они объединены фестивалем «Крымская весна».

Так, 15 марта в Краевом дворце молодежи запланирована одноименная творческая программа. Организаторы анонсируют интеллектуальную игру-квиз по истории Республики Крым, праздничный концерт, интерактивные площадки и дискотеку. Во встрече, по данным официального сайта правительства региона, примут участие около 400 школьников и студентов.

Также 15 марта на площади Советов барнаульцы увидят выставку всероссийского патриотического проекта «Герои "Крымской весны".

Кроме того, на 16 марта запланирован финал Барнаульской лиги КВН, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией, а 18-го числа пройдет телемост Барнаул – Крым с участием депутатов молодежного парламента города и студенческих строительных отрядов.