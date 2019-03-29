Компания «Гарант» представляет новый уровень правовой поддержки для своих клиентов

Новости 13.03.2019 17:20 366

Профессиональная правовая поддержка в современном мире является залогом успешной и эффективной деятельности предприятия. В каждой организации встречаются случаи, когда без консультации стороннего специалиста не обойтись. Ситуации могут быть разные: возник вопрос, по которому важно узнать второе мнение, нужно принять решение, но риск ошибки слишком велик, необходимо проверить соблюдение правовых норм на предприятии и другие. Сложность и запутанность отдельных законов способны порой завести в тупик даже самых опытных сотрудников, работающих в штате предприятия. В этих случаях оптимальный вариант – обратиться за помощью к профессиональным экспертам.

Компания «Гарант» предоставляет своим клиентам такую возможность. Уже более 12 лет Правовой консалтинг является важнейшей частью информационно-правового обеспечения ГАРАНТ.

За это время сотни тысяч наших клиентов ощутили надежную правовую поддержку и лично убедились в высоком качестве услуги. Мы всегда идем в ногу со временем и учитываем современные потребности различных специалистов. Постоянно ускоряющийся темп жизни диктует свои условия, оставляя все меньше времени на решение профессиональных задач. На первое место выходит оперативность, - рассказали представители компании.

Этим летом правовая поддержка от компании «Гарант» вышла на новый уровень. С июля 2018 года спектр ваших возможностей стал гораздо шире, и теперь правовая поддержка ГАРАНТ оказывается в трех форматах:

Горячая линия – возможность получения оперативных рекомендаций по использованию системы ГАРАНТ, которая доступна каждому пользователю без дополнительной оплаты.

«Советы экспертов. проверки, налоги, право» – устные рекомендации экспертов по применению законодательства.

«Правовой консалтинг. премиум» – устные и письменные рекомендации экспертов.

Новый продукт – «Советы экспертов. Проверки, налоги, правo» предоставляет возможность обращаться к нашим экспертам за устными рекомендациями неограниченное количество раз. В максимально короткие сроки – в течение часа (с 9:00 до 18:00 по московскому времени) – после отправки запроса эксперт перезвонит вам и обсудит детали вашей ситуации, рекомендуя, как поступить в соответствии с законодательством.

Как получить ответ на вопрос в рамках нового продукта? Все просто – необходимо оставить заявку на получение обратного звонка на специальном ресурсе help.garant.ru. Для входа на сайт используются персональные карточки, которые выдаются при покупке продукта.

После авторизации по номеру, указанному на карточке, необходимо ввести свои контактные данные: ФИО, номер телефона, по которому смогут позвонить эксперты, а также краткое содержание вопроса. Ваша заявка поступает в работу мгновенно. В течение часа специалист анализирует ваш конкретный случай, изучает необходимые правовые нормы и готовит обоснованный ответ. С новым продуктом вы получаете эффект полного присутствия на вашем предприятии профессионального эксперта для решения вопросов, затрагивающих большинство сфер законодательства.

Вы можете получать ответы на вопросы по следующим тематикам:

налогообложение;

бухгалтерский учет и отчетность;

бухгалтерский учет в организациях государственного сектора;

трудовое право;

гражданское право в части регулирования предпринимательской деятельности;

гражданское право в части регулирования госзакупок;

проверки контролирующих органов.

Оперативные устные рекомендации экспертов незаменимы в ситуациях, когда принятие верного решения не терпит отлагательств и нет времени вникать в тонкости законодательства.

Однако в ряде случаев может потребоваться развернутый письменный ответ эксперта. Например, вам необходимо предъявить аргументированное заключение руководителю или нужна основа для составления грамотного искового заявления. В подобных ситуациях поможет еще один продукт компании – «правовой консалтинг. премиум», в который, помимо неограниченного количества обращений за устными рекомендациями, включена возможность ежемесячно получать два индивидуальных письменных заключения экспертов.

Задать вопрос можно прямо из системы ГАРАНТ. Нажав на кнопку «Задать вопрос» в верхнем правом углу экрана, вы попадете в специальную форму, где сможете сформулировать ваш вопрос в свободной форме и отправить экспертам.

Специалист проведет тщательный анализ ситуации и в течение двух рабочих дней предоставит правовое заключение. Ответ будет содержать не только рекомендованное решение, но и подробное логическое обоснование, подкрепленное ссылками на необходимые нормы законов.

Современные технологии предусматривают полноценную интеграцию ответов в ваш комплект системы ГАРАНТ. Это означает, что вы всегда сможете легко найти полученные рекомендации и обратиться к нормативным актам, на которые ссылается автор, просто кликнув мышью по соответствующему названию. Такой архив позволит не только экономить время на поиск нужной информации, но и сохранит ваш уникальный практический опыт для дальнейшей работы.

Каждый вид консультации имеет свои преимущества. В ходе устной беседы можно задать эксперту дополнительные вопросы, попросить подробнее рассказать о каком-либо нюансе, уточнить детали. Разговор с экспертом поможет максимально быстро принять решение и сэкономит ваше время.

Письменное оформление ответа на вопрос хорошо тем, что является глубоким анализом ситуации и позволяет лучше понять суть решения, а также разработать на его основе варианты и алгоритм действий. Заключение удобно всегда иметь под рукой и при необходимости приобщить к отчетам и иным документам или показать заинтересованным лицам, чтобы не допустить ошибку при пересказывании.

Очень востребована письменная консультация экспертов в процессе переговоров с оппонентами для грамотной аргументации своей позиции с упоминанием необходимых законов, разъяснений государственных органов или судебных актов.

Для принятия верного решения важно не только определиться с форматом получения рекомендации, но и быть уверенным в качестве предоставляемой услуги. Вне зависимости от того, устный или письменный ответ вы выбрали, с каждым вопросом будет работать высококвалифицированный специалист, имеющий большой опыт работы в правовой сфере. В нашей команде более ста профессиональных экспертов: налоговые консультанты, аттестованные аудиторы, юрисконсульты, специалисты по бухгалтерскому учету в организациях госсектора и другие. Многие сотрудники имеют опыт работы в органах государственной власти, судах, контрольно-надзорных органах.

Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ наравне с именитыми лекторами принимают участие во Всероссийских спутниковых онлайн-семинарах и готовы ответить на любые вопросы слушателей по самым актуальным и востребованным тематикам. Наши сотрудники выступают на радио, телевидении, участвуют в форумах и круглых столах, постоянно повышают свою квалификацию, пишут статьи в популярные периодические издания.

Особо сложные ситуации эксперты обсуждают на коллективных совещаниях, чтобы принять верное и максимально объективное решение. Каждая консультация проходит централизованный двухуровневый контроль и дополнительно проверяется рецензентом. Подобная технология создает дополнительную защиту от возможной ошибки и обеспечивает высокое качество услуги. Лучшим доказательством эффективности работы службы Правового консалтинга являются положительные отзывы наших клиентов.

На основе многолетнего практического опыта работы экспертов службы Правового консалтинга сформирована и постоянно пополняется база знаний, которая включает десятки тысяч готовых решений по самым различным вопросам. В базе содержится информация, которая в настоящее время волнует ваших коллег, в том числе по практическому применению изменений в законодательстве, так как ее основу составляют ответы на реальные вопросы, поступающие в службу Правового консалтинга компании «Гарант». Ежемесячно в базу подключается более 500 новых заключений.

Знакомство со свежими рекомендациями позволяет держать руку на пульсе и быть в курсе всех нововведений в интересующих вас профессиональных сферах. Материалы из базы знаний входят в оба продукта новой линейки правовой поддержки: и в «Советы экспертов. Проверки, налоги, право», и в «Правовой консалтинг. Премиум».