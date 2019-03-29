ВТБ Капитал Инвестиции вводит нулевые комиссии при оплате паев со всех банковских карт 

ВТБ Капитал Инвестиции отменил комиссию при оплате паев банковской картой на сайте своей управляющей компании. Эквайером процесса выступает банк ВТБ. Проект реализован совместно с системным интегратором PAYMO при поддержке процессинговой компании «МультиКарта».
Изменения в тарифах касаются всех фондов под управлением ВТБ Капитал Управление активами при оплате картой, выпущенной любым российским банком.
«Я рад сообщить о запуске специальных условий покупки паев, позволяющих инвесторам еще эффективнее управлять своим портфелем ПИФ. Благодаря высокому качеству предоставляемых услуг и низкому уровню комиссий, фонды ВТБ Капитал Управление активами являются наиболее привлекательными инвестиционными решениями для розничных клиентов. Уверен, что отмена комиссий за переводы с банковских карт станет дополнительным стимулом для роста интереса начинающих инвесторов к нашим фондам», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции.
Условия нулевых комиссий будут действовать до 30 июня 2019 года включительно.