«Мусорный» оператор объяснил, откуда взялись двойные платежи в квитанциях барнаульцев

Новости 13.03.2019 15:59 454

В компании “ЭКО-Комплекс” уточнили , что в квитанции за декабрь у жителей Барнаула действительно было две строки, которые касались отходов. Услуга “Вывоз и утилизация ТБО” оказывалась жителям до 14 декабря. Только за эти дни начислялась плата по тарифу мусоровывозящей компании.

Региональный оператор “ЭКО-Комплекс” пояснил, что приступил к своим обязанностям в Барнауле с 15 декабря и именно с этого момента началась коммунальная услуга “Обращение с твердыми коммунальными отходами”. Данная строка уже оплачивалась по утвержденному единому тарифу, который в декабре прошлого года в Барнауле составлял 66,82 рубля с человека.

В своем комментарии генеральный директор “ЭКО-Комплекса” Виктор Карл также сообщил, что строка “Вывоз и утилизация ТБО” у некоторых горожан могла оставаться и после декабря.

“В квитанции за декабрь, январь и февраль, действительно, включается строка “Вывоз и утилизация ТБО”. В ней отражается задолженность либо переплата каждого гражданина, сформированная по состоянию на 14 декабря 2018 года. Она будет сохраняться до погашения полной задолженности либо возмещения переплаты” - подчеркнул руководитель барнаульского регоператора.

Напомним, ранее эксперты партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» посредством мониторинга выявили незаконное взимание с граждан двойных платежей за утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) в 30 субъектах России. В числе регионов с нарушениями в начислениях оказался Алтайский край. Жалобы поступили от жителей Барнаула.