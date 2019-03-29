Сенатор Сергей Белоусов: «Программа развития сельских территорий получает новый импульс»

Новости 13.03.2019 15:25 427

В аграрном комитете Совета Федерации прошла встреча с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым.

Как отметил принявший участие во встрече заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов, о необходимости усиления социальных программ развития села говорили все участники события.

Безусловным импульсом к активизации деятельности по этому направлению стали слова президента России из его послания Федеральному Собранию.

«Ключевым долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства, конечно же, должно стать повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на селе. Я обращаю внимание правительства, необходимо уже в этом году принять новую программу развития сельских территорий, и она должна заработать с 1 января 2020 года», - сказал Владимир Путин.

На встрече с сенаторами Алексей Гордеев подчеркнул, что российское сельское хозяйство в последние годы уверенно развивается, занимает лидирующие позиции на мировом рынке по ряду видов продукции. В первую очередь это зерновые культуры и продукция животноводства.

При подготовке новой программы по развитию сельских территорий алтайский сенатор предложил учесть опыт Республики Беларусь, где участие государства в социальном развитии села даёт заметные результаты.

Сергей Белоусов отметил важность полного взаимопонимания федеральной исполнительной власти и парламента РФ, необходимость принятия сильных и эффективных мер поддержки и развития социальной сферы села. Сенатор также пригласил Алексея Гордеева посетить Алтайский край, где во многих муниципалитетах есть достойные результаты в этой сфере.