Краевой диагностический центр впервые возглавила женщина

Новости 13.03.2019 14:44 487

Новым главврачом Диагностического центра Алтайского края стала Оксана Лексенкова. К своим обязанностям она приступила 13 марта, информирует региональный Минздрав.

Стоит отметить, что возглавлявший Диагностический центр с октября 2016 года Владимир Захаров в апреле 2018-го написал заявление об увольнении. До него долгое время этот пост занимал Владимир Лещенко. Любопытно, что новый министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, также как и Оксана Лексенкова, выходец из Красноярска.

Бывший «опальный» чиновник назначен замминистра здравоохранения Алтайского края Новости 12.03.2019 14:17 11 марта Владимир Лещенко приступил к исполнению обязанностей заместителя министра здравоохранения Алтайского края 1771

Оксана Лексенкова в 1996 году окончила Красноярскую государственную медицинскую академию, а затем — клиническую ординатуру на базе НИИ медицинских проблем Севера по направлению «педиатрия». В 2010 году получила диплом «экономиста-менеджера» Новосибирского государственного медицинского университета.

Работала врачом УЗИ в НИИ медицинских проблем Севера, в Краевой клинической больнице (Красноярск). С 2006 года была заведующей отделением лучевой и функциональной диагностики медицинского центра «РУСАЛ», с 2010 года - заместителем главного врача по консультативно-диагностической работе в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Красноярском крае, а также являлась главным внештатным специалистом по ультразвуковой диагностике министерства здравоохранения Красноярского края.