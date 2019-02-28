Алтайский Роспотребнадзор «снизил» заболеваемость в регионе до оптимального уровня

По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество заболевших ОРВИ за период с 4 по 10 марта в крае составило около 14 тысяч человек. Эта цифра ниже эпидпорога на 3%.
Интересно, что последний раз ведомство публиковало открытую статистику во второй половине февраля. Так, с 18 по 24 число было зарегистрировано 22 тысячи случаев заболевания ОРВИ – на 37,8% выше эпидемического порога.
Шесть недель медики и представители надзорных ведомств региона не могут стабилизировать ситуацию
Данные на 25 февраля – 3 марта выглядят чересчур оптимистично: за неделю, сообщили в ведомстве, зарегистрировали 18 тысяч больных ОРВИ (цифра на уровне эпидемического порога). Чем вызван резкий спад показателей заболеваемости в официальной статистике – остаётся загадкой. И сразу вслед за этим, 5 марта, Роспотребнадзор снял карантин в Алтайском крае.
В период с 18 по 24 февраля в регионе было зарегистрировано 22 тыс. случаев заболевания ОРВИ
В ведомстве уточнили, что в последние две недели февраля превышение эпидемических порогов отмечалось, в основном, среди взрослого населения. Между тем во время карантина в крае закрылись более 40 школ и 70 дошкольных учреждений, были частично закрыты - более 200 классов в 120 школах, более 500 групп в 350 ДОУ, не проводились массовые культурные и спортивные мероприятия с участием детей.