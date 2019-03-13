О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Власти меняют проект барнаульского туркластера ради строительства еще одной набережной

Новости
1344
0

В ближайшие пару месяцев администрация Барнаула намерена внести изменения в проект планировки и межевания проекта туркластера. Это будет сделано для того, чтобы приступить к строительству набережной Барнаулки.

В настоящее время идет проектирование объекта. Протяженность набережной составит примерно 0,7 км - от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского. Она пройдет рядом со Старым базаром, а также по территории Барнаульского сереброплавильного завода.

Набережную Барнаулки продлят до Красноармейского проспекта

Набережную Барнаулки продлят до Красноармейского проспекта

Новости

Она пройдет по территории Сереброплавильного завода и парка Центрального района

633

Напомним, строительство набережной Барнаулки власти анонсировали еще в конце 2017 года. Планировалось, что финансирование на эти цели город получит из федерального бюджета по программе «Развития внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019−2025 годы». Однако в настоящее время муниципалитет не вошел в эту программу. О сумме инвестиций в новую набережную, равно как и источнике их происхождения, не сообщается.

Бывший заместитель главного архитектора Барнаула раскритиковал набережную Оби

Бывший заместитель главного архитектора Барнаула раскритиковал набережную Оби

Новости

947

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов