Красноярский губернатор «отдаёт» объекты Универсиады для подготовки к Пекину-2022

Новости 13.03.2019 12:31 544

Красноярск может стать центром подготовки к Олимпиаде в Пекине для российских спортсменов по некоторым видам спорта, сообщает «Интерфакс – Сибирь» со ссылкой на губернатора края Александра Усса.

По словам губернатора, спортивный кластер «Сопка» предполагается использовать как международный или федеральный учебно-тренировочный центр по фристайлу и сноуборду.

«Учитывая уникальные характеристики «Сопки», есть предложение, и оно поддержано президентом нашей страны, вы сейчас видели его (кластер), сделать на этой базе федеральный, а может, даже международный учебно-тренировочный центр», - сказал губернатор края во вторник на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Кластер «Радуга», по его словам, передадут Сибирскому федеральному университету. Другие ледовые дворцы, построенные к Универсиаде, будут использоваться спортивными школами и для массового катания.

«Мы бы хотели попросить, чтобы Красноярск действительно стал серьезной опорной точкой для проведения крупных соревнований российских и международного уровня. Поэтому здесь нужно иметь соответствующий календарь, а учитывая, что не за горами и Олимпиада в Пекине, возможно, по целому ряду видов спорта именно Красноярск мог бы быть базой для подготовки, учитывая и относительную близость к Пекину, и часовой пояс», - отметил глава региона.