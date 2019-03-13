МЧС рассказало, какие районы Алтайского края подтопит в первую очередь

Новости 13.03.2019 11:39 1017

13-14 марта в Алтайском крае ожидается повышение дневных температур до +13°С. Возможно подтопление склоновыми и талыми водами низин. Пока населенным пунктам ничего не угрожает, сообщает ГУ МЧС региона.

«Снеготаяние ещё до вскрытия рек может доставить неприятностей как жителям сельской местности, так и горожанам. Как правило, подтапливаются дворовые территории, гаражи и подвалы. В таких случаях угрозы жизни и здоровью людей не бывает, но вода может нанести вред инфраструктуре и имуществу граждан. Талые воды доставляют дискомфорт ежегодно, поэтому своевременно предпринятые действия помогут домовладельцам уберечь собственность от повреждения водой и не понести ущерб. До начала потепления и обильного снеготаяния необходимо вывезти снег со двора, вместе с соседями очистить от снега и наледи канавы и сточные желоба», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, возможно подтопление талой водой пониженных мест рельефа в Краснощековском, Змеиногорском, Чарышском, Солонешенском, Алтайском и Красногорском районах.