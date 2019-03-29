В администрации Рубцовска обсудили исполнение госстратегии по противодействию ВИЧ

Новости 13.03.2019 12:50 541

11 марта 2019 года в администрации Рубцовска на аппаратном совещании обсудили исполнение индикаторных показателей Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу по итогам 2018 года, заслушали информацию об эпидемиологической ситуации в Рубцовске.

Специалисты КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, филиал в г. Рубцовске» предоставили информацию об особенностях эпидпроцесса в 2018 году в разрезе полового, возрастного и социального состава вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекций.

В связи с увеличением числа вновь выявленных случаев заболевания среди лиц старше 30 лет, в том числе, занятых в сфере труда, обсуждались вопросы по организации профилактической работы в трудовых коллективах и анонимного, добровольного экспресс-тестирования на ВИЧ населения города.

