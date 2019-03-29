80 студентов АлтГПУ станут общественными наблюдателями на ЕГЭ

Новости 13.03.2019 11:15 643

Корпус общественных наблюдателей – это всероссийский проект, созданный по заказу федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ для контроля за соблюдением порядка проведения процедуры ЕГЭ. Студенты Алтайского педуниверситета участвуют в его работе с 2016 года. За это время университет активно проявил себя как площадка для подготовки будущих общественных наблюдателей, поэтому в этом году его студенты снова войдут в состав корпуса.

В вузе будет сформировано две команды из 50 и 30 человек для работы в пунктах приема экзаменов (ППЭ) и ситуационных центрах. Им предстоит работа на двух этапах: первый – предварительный (с 20 марта по 10 апреля), второй – основной (с 27 мая по 13 июня). Студенты будут привлекаться двумя способами: онлайн-наблюдение на базе ситуационного центра АлтГПУ и работа в ППЭ (школы).

Участие в корпусе наблюдателей позволяет студенту университета оказаться по другую сторону экзамена: увидеть, как он устроен, как распределены обязанности между педагогами и администрацией школы, какие требования должен выполнять выпускник во время ЕГЭ. Кроме этого, участник корпуса получает возможность перезачета некоторых дисциплин, так как участие в наблюдении за ЕГЭ рассматривается как профессиональная педагогическая деятельность. Молодой педагог, прошедший через работу в корпусе общественных наблюдателей, столкнувшись с организацией ЕГЭ в школе, легко справится с этой задачей.

Предварительно студенты-наблюдатели проходят специальную подготовку на курсах, организованных отделом государственного контроля и надзора в области образования Алтайского края и Алтайского регионального отделения РСМ на базе АлтГПУ, по итогам чего получают удостоверение наблюдателя, которое ликвидно по всей России. При необходимости студент сможет подтвердить свою квалификацию в любом регионе и показать высокое качество образования.