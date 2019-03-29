80 студентов АлтГПУ станут общественными наблюдателями на ЕГЭ

Корпус общественных наблюдателей – это всероссийский проект, созданный по заказу федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ для контроля за соблюдением порядка проведения процедуры ЕГЭ. Студенты Алтайского педуниверситета участвуют в его работе с 2016 года. За это время университет активно проявил себя как площадка для подготовки будущих общественных наблюдателей, поэтому в этом году его студенты снова войдут в состав корпуса.
Участие в корпусе наблюдателей позволяет студенту университета оказаться по другую сторону экзамена: увидеть, как он устроен, как распределены обязанности между педагогами и администрацией школы, какие требования должен выполнять выпускник во время ЕГЭ. Кроме этого, участник корпуса получает возможность перезачета некоторых дисциплин, так как участие в наблюдении за ЕГЭ рассматривается как профессиональная педагогическая деятельность. Молодой педагог, прошедший через работу в корпусе общественных наблюдателей, столкнувшись с организацией ЕГЭ в школе, легко справится с этой задачей.