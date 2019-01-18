Алтайский край повременит с выпуском облигаций в 2019 году

Новости 13.03.2019 10:50 818

Алтайский край в ближайшем будущем не планирует использовать займы у населения для покрытия дефицита регионального бюджета. Об этом в ходе интернет-конференции рассказал председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов, отвечая на вопрос "Политсибру".

Между тем в начале 2019 года в ходе встречи губернатора края Виктора Томенко с председателем правления банка «ФК Открытие» Михаилом Задорновым была озвучена информация, что банк готов оказывать финансовую поддержку региональному бюджету, а также организовать выпуск облигационного займа Алтайского края в 2019 году.

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Какого-либо официального комментария от региональных властей на этот счет до сих пор не последовало.

К слову, согласно информации министерства финансов Алтайского края, государственный долг региона на 1 января текущего года составлял 1,934 млрд рублей. За последние пять лет эта цифра остается практически неизменной. Так, в 2015 году госдолг был равен 2,039 млрд, в 2016-м - 2,442 млрд, в 2017-м - 2,198 млрд, в 2018-м - 2,01 млрд.