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Алтайский депутат пытается избежать уголовной ответственности за побои

Новости
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12 марта Чемальский районный суд рассмотрел жалобу заместителя председателя районного совета депутатов Юрия Корнеева, сообщает сайт «Новости Горного Алтая». Депутат потребовал признать незаконными действия следователя СК России. Следователь, по мнению народного избранника, незаконно отказывается прекратить его уголовное дело.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (нанесение побоев из хулиганских побуждений). По данным следствия, Корнеев вечером 22 декабря прошлого года после новогоднего корпоратива в одном из кафе нанес побои двум женщинам и 14-летнему подростку.

Корнеев заявил судье, что предоставил следствию заявления всех троих потерпевших - двух женщин и подростка, в которых они сообщают «о заглаживании Корнеевым причиненного им преступлением вреда в полном объеме». Как именно депутат загладил вред, пока остаётся загадкой. Тем не менее, следователь отказался прекращать уголовное дело. Суд не согласился с доводами Корнеева и поддержал позицию СК.

Отметим, что в числе других жалоб Корнеева зафиксирована его жалоба на собственного адвоката. Её рассматривает палата адвокатов Республики Алтай.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: «Новости Горного Алтая»

#Республика Алтай #депутат #Юрий Корнеев