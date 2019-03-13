Сын алтайского вице-губернатора может стать подчиненным отца

Новости 13.03.2019 7:10 1035

В минприроды Алтайского края ожидается назначение нового начальника управления природных ресурсов и нормирования: заместителя министра Владимира Попрядухина. По данным источников ИА «Банкфакс», это кресло может достаться сыну вице-губернатора Александру Лукьянову-младшему. Он уже несколько лет работает в структуре ведомства. Лукьянов-старший в структуре правительства курирует Минприроды.

Отметим, что сын вице-губернатора Александра Лукьянова сейчас работает заместителем начальника управления природных ресурсов и нормирования, начальником отдела экспертизы и нормирования. Его руководитель, замминистра Виктор Бротцман 1 января 2019 года вышел на пенсию.

В ведомстве сообщают, что на пост замминистра пока никто не назначен, а Лукьянов-младший занимает свою прежнюю должность. При этом источники ИА «Банкфакс» уточнили, что его кандидатура обсуждается в «голубом доме».

Как следует из структуры, обозначенной на сайте самого министерства, у Владимира Попрядухина нет первого заместителя. При этом начальник управления природных ресурсов и нормирования, по всей видимости, является одним из ключевых замов: в его ведении находятся отделы водных, природных ресурсов, особо охраняемых природных территорий, регионального государственного экологического надзора, экспертизы и нормирования.

Во время отсутствия Владимира Попрядухина один из его заместителей может исполнять обязанности министра. Таким образом, в случае назначения на вакантный пост Лукьянова-младшего может сложиться ситуация, когда отец курирует и организует деятельность сына. Источники не исключают, что со временем Лукьянов-младший может претендовать и на министерский пост.