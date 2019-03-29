Пластические хирурги изуродовали лицо жительнице Барнаула

Новости 13.03.2019 8:18 710

Медики одной из частных клиник Барнаула сделали неудачную пластическую операцию своей сотруднице, а позже уволили ее, сообщает сайт газеты «Московский комсомолец на Алтае».

«Вы недостаточно молодо выглядите для сферы красоты», — сказали Людмиле (имя изменено) работодатели, когда ей исполнилось чуть больше 50 лет. Женщина работала в частном медицинском центре «Антуриум», который специализируется, в том числе, на косметологии и эстетической медицине.

«Меня очень долго уговаривали. Говорили, что к нам приходят солидные клиенты, что нужно выглядеть презентабельно, ведь сотрудник центра – лицо компании», — вспоминает она.

В итоге Людмила легла на операционный стол. О том, что что-то не так, она догадалась вскоре после операции. Щеку раздуло, она болела. В ответ на расспросы хирург успокаивал пациентку. Однако опухоль не спала ни через три дня, ни через неделю, ни через месяц.

«Меня отправили на больничный, но каждый день утром я приезжала на работу, чтобы откачали гной на месте воспаления и сделали перевязку. Мне никто ничего не объяснял, медицинскую карточку в глаза не видела, так же как и больничный лист», — вспоминает женщина.

Через четыре месяца руководство клиники посчитало, что дольше быть на больничном Людмиле не положено, и попросило выйти на работу. Женщина согласилась. Перед началом рабочего дня шла на дренаж и перевязку, надевала маску, чтобы не распугать клиентов.

Видя ее состояние, родственники уговорили Людмилу обратиться к сторонним врачам. Так она оказалась на приеме в отделении челюстно-лицевой хирургии одной из барнаульских больниц. После разреза на щеке медики обнаружили маленький фрагмент медицинской салфетки, которую, видимо, по неосторожности оставил пластический хирург.

Перенесенный стресс, а также недоедание, ведь почти полгода женщина была вынуждена экономить на всем, в том числе на еде, привели к серьезному заболеванию. И Людмила вновь ушла на продолжительный больничный. Вскоре отделе кадров клинки ей предложили написать заявление на увольнение по собственному желанию, пообещав, что в противном случае уволят по статье. Людмила согласилась расторгнуть трудовой договор по согласию сторон, тем более, что ей пообещали выплатить компенсацию.

Но обещанных денег, уверяет женщина, она так и не увидела. Мало того, еще осталась должна клинике, так как на протяжении больничного ей оказывали материальную помощь, всего за полгода накопилось 75 тысяч рублей, а также вычли расходы на лечение и реабилитацию — в общей сложности 41 300 рублей.

После этого женщина написала заявление в региональный Минздрав, территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому краю. Эти ведомства перенаправили обращение в УМВД России по городу Барнаулу. В итоге краевой Следком возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Редакция «МК на Алтае» попыталась взять комментарий у руководства клиники. Главный врач общаться с журналистами отказалась, попросив сделать официальный запрос. Также известно, что в настоящее время с клиникой судится еще одна жертва неудачной пластической операции.