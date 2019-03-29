ВТБ стал лидером рынка автокредитования

По итогам 2018 года ВТБ занял первое место по объему кредитного портфеля, который достиг 113,45 млрд рублей, о чем свидетельствуют данные крупнейшего независимого финансового портала Banki.ru. За отчетный период банк выдал 120 тысяч кредитов на транспортные средства на общую сумму 84,4 млрд рублей.
Основной объем сделок пришелся на кредитование новых автомобилей: их доля в общей выдаче достигла 81%. При этом отмечен рост доли кредитов на подержанные транспортные средства. По итогам 2018 г. ВТБ стал абсолютным лидером на рынке кредитования автомобилей с пробегом: банк оформил более 30,4 тысячи кредитов на сумму, превышающую 16,3 млрд рублей. В результате доля таких кредитов в общих выдачах ВТБ достигла 19%.
«По итогам 2018 г. доля ВТБ на рынке автокредитов, по расчетам банка на основе данных Frank Research Group, составила 14,5%. Впервые мы достигли лидерства в сегменте автомобилей с пробегом. Качественный и быстрый сервис для приобретения любого вида автомобиля был обеспечен благодаря выгодным ставкам и широкой линейке дополнительных опций», – прокомментировал Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж и партнерских программ департамента автобизнеса – вице-президент ВТБ.