Алтайские единороссы закрепят депутатов за каждым объектом национальных проектов в регионе

Новости 13.03.2019 7:40 438

В Алтайском крае партия «Единая Россия» за каждым ключевым мероприятием или объектом в рамках национальных проектов закрепит депутатов всех уровней.

Такое решение президиума регионального политсовета, принятое в рамках реализации послания президента России Владимира Путина, озвучил секретарь регионального отделения партии Александр Романенко. Он напомнил, что в 2019 году Алтайский край из 67 федеральных программ, реализуемых в стране в рамках нацпроектов, примет участие в 52. И партия «Единая Россия» в регионе взяла на себя контроль над их реализацией.

Лидер алтайских единороссов рассказал, что в задачи депутатов будет входить контроль хода работ, сбор предложений, оценок, мнений людей о том, что происходит на территории, как, на их взгляд, идет работа по нацпроекту.

«На реализацию многолетних национальных проектов региону выделяются значительные финансовые средства. Они будут направлены в муниципалитеты на осуществление работ на самых различных объектах. Эти средства из бюджета, и наши избиратели не должны ждать результата годами. Каждый житель вправе знать, что будет сделано в его населенном пункте и в какие сроки. Где-то это будут средства на строительство нового объекта, скажем, спортивного, в другом муниципалитете – закупка нового оборудования в больницу, или сельский клуб, в третьем – на строительство дороги или мероприятия по улучшению жилищных условий. Территорий у нас много и нужды везде разные. И здесь, главное – донести до людей информацию о работе нацпроекта на их территории и получить оценку того, что сделано», – считает секретарь.

В группу депутатского контроля на каждом объекте будут включены депутаты всех уровней власти: муниципальный – региональный – федеральный. Такая «вертикальная» группа наиболее эффективна и понятна для территории.

«На месте работу по контролю над тем, как реализуется нацпроект, будут осуществлять депутаты местного уровня. Их коллеги в краевом парламенте будут аккумулировать информацию, собранную с мест, в рамках своей работы на округах, встреч с избирателями, приемов граждан в Региональной приемной. Кроме того, краевые депутаты смогут оперативно принимать необходимые меры для повышения эффективности тех или иных работ на уровне региона», - рассказал Романенко.

Он добавил, что входящие в состав группы представители партии в Государственной Думе подключатся к работе на своем уровне: посещать объекты, проводить на местах встречи с гражданами, представителями региональной и местной власти.