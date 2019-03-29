АлтГТУ укрепляет сотрудничество с вузами Казахстана

Новости 12.03.2019 17:59 628

Представители АлтГТУ побывали в государственном университете имени Шакарима, Восточно-Казахстанском государственном техническом университете Даулета Серикбаева и Восточно-Казахстанском государственном университете Сарсена Аманжолова.

Визит проходил в рамках сотрудничества вузов «большого Алтая». АлтГТУ сотрудничает с вузами Казахстана, как в образовательной, так и в научной сферах. Из года в год растет число граждан Казахстана, поступающих в Алтайский государственный технический университет. Очень активно осуществляются академические обмены студентов, стажировки преподавателей, проходят и совместные диссертационные советы. Совместно реализуются научные проекты в области материаловедения и биотехнологий, проводятся исследования в сфере альтернативной энергетики.

«Мы встретились с руководством каждого из университетов и провели несколько переговоров по вопросам продолжения сотрудничества и определения новых направлений для взаимодействия. Речь шла о взаимных стажировках магистрантов по новым образовательным программам и проведении совместных научных работ», - рассказал Николай Никонов, специалист института комплексных исследований Большого Алтая АлтГТУ.

Добавим, в 2012 году в Алтайском государственном техническом университете открыли Центр казахского языка и культуры. Основная цель деятельности – помощь живущим в Алтайском крае этническим казахам и студентам в изучении или усовершенствовании знаний казахского языка.