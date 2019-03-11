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Минобр опроверг «нападение детдомовцев» на жителей алтайского села

Новости
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Министерство образования Алтайского края опровергло факт нападения детдомовцев на жителей села Залесово. По данным минобра, в селе центров помощи для детей, оставшихся без попечения родителей (детских домов), нет. 

«Драка произошла между студентом 2 курса Залесовского лицея профессионального образования и гражданином Боковым. Никакого нападения группой лиц не было, о чем свидетельствует запись с камер видеонаблюдения. По информации, полученной от сотрудников полиции, было проведено медицинское освидетельствование обоих участников драки, которая показала, что студент был трезв, а мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Встречное заявление об избиении молодой человек писать не стал. Данная ситуация находится на особом контроле в министерстве образования и науки Алтайского края. Подобных происшествий с участием студентов Залесовского лицея профессионального образования не зафиксировано», - рассказали в минобре.

Напомним, накануне в социальных сетях появилась информация, что в Залесово  воспитанники детского дома якобы нападают на прохожих и избивают их. Пользователи сообщали, что от действий троих молодых людей пострадала женщина и ее муж. 

Воспитанники алтайского детдома напали на прохожих в райцентре

Воспитанники алтайского детдома напали на прохожих в райцентре

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Инцидент произошел 8 марта

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ndnews.ru

#Минобор #драка