Минобр опроверг «нападение детдомовцев» на жителей алтайского села

Новости 12.03.2019 16:51 608

Министерство образования Алтайского края опровергло факт нападения детдомовцев на жителей села Залесово. По данным минобра, в селе центров помощи для детей, оставшихся без попечения родителей (детских домов), нет.

«Драка произошла между студентом 2 курса Залесовского лицея профессионального образования и гражданином Боковым. Никакого нападения группой лиц не было, о чем свидетельствует запись с камер видеонаблюдения. По информации, полученной от сотрудников полиции, было проведено медицинское освидетельствование обоих участников драки, которая показала, что студент был трезв, а мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Встречное заявление об избиении молодой человек писать не стал. Данная ситуация находится на особом контроле в министерстве образования и науки Алтайского края. Подобных происшествий с участием студентов Залесовского лицея профессионального образования не зафиксировано», - рассказали в минобре.

Напомним, накануне в социальных сетях появилась информация, что в Залесово воспитанники детского дома якобы нападают на прохожих и избивают их. Пользователи сообщали, что от действий троих молодых людей пострадала женщина и ее муж.