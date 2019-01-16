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Старый мост на пять часов «разъединит» Новоалтайск с Барнаулом

Новости
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13 марта с 11:00 до 16:00 будет частично ограничено движение по Старому коммунальному мосту в Барнауле, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай».

Для автомобильного транспорта закроют полосу по направлению из Новоалтайска в Барнаул, из Барнаула в Новоалтайск проезд будет открыт. Ограничения связаны локальными ремонтными работами. Безопасность дорожного движения будут обеспечивать экипажи ГИБДД. ФКУ Упрдор «Алтай» просит учесть эту информацию при планировании поездок.

Стало известно, кто займется проектом ремонта Старого моста в Барнауле

Стало известно, кто займется проектом ремонта Старого моста в Барнауле

Новости

На работы заявилось барнаульское ООО «Проектавтомост»

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ap22.ru

#Старый мост #Барнаул