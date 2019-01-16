Старый мост на пять часов «разъединит» Новоалтайск с Барнаулом

Новости 12.03.2019 16:20 662

13 марта с 11:00 до 16:00 будет частично ограничено движение по Старому коммунальному мосту в Барнауле, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай».

Для автомобильного транспорта закроют полосу по направлению из Новоалтайска в Барнаул, из Барнаула в Новоалтайск проезд будет открыт. Ограничения связаны локальными ремонтными работами. Безопасность дорожного движения будут обеспечивать экипажи ГИБДД. ФКУ Упрдор «Алтай» просит учесть эту информацию при планировании поездок.