«До ужаса субъективно»: редакторы алтайских СМИ оценили закон о фейковых новостях

Мнения 12.03.2019 15:14 1509

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке сетевых СМИ за публикацию фейковых новостей. 13 марта его рассмотрит Совет Федерации. «Политсибру» попросил прокомментировать законопроект редакторов газет и новостных сайтов Алтайского края. Издание выяснило у собеседников, как закон отразится на работе журналистов и свободе слова; ждать ли новых судебных разбирательств.

Артемий Панченко, главный редактор газеты «Московский комсомолец на Алтае»:

«Это будет зависеть от того, что думцы решат на этот раз запретить, и считают ли они публикации о депутатских преступлениях оскорбительными. По большому счету, на СМИ это не должно как-то серьезно сказаться, потому что журналисты и так скованы серьезными рамками. Скорее это повлияет на публикации в соцсетях и поднимет новую волну посадок за репост. Может повлиять и на светскую прессу — за сплетнические материалы о супружеских изменах, зафотошопленных дорогущих часах и прочих конфузах теперь можно пойти под суд. С другой стороны, этот закон может стать очередным рычагом давления на оппозиционные СМИ. Но в них, действительно, часто встречаются статьи на грани дозволенного. Только я не вижу в этом повода для создания отдельного закона. За такие публикации вполне можно засудить и на общих основаниях. В общем, все по-прежнему до ужаса субъективно и зависит от трактовки конкретного депутата, а затем конкретного судьи».

Виктория Крахмалёва, главный редактор ИА «Банкфакс»:

«Как очень метко высказался один из комментаторов на сайте «Банкфакса», принятые на прошлой неделе законы о фейковых новостях и неуважении к власти это одновременно самострел в ногу и попытка поставить дамбу в океане. Чиновники и силовики в России и без того самая ненавидимая каста, зачем приумножать «народную любовь» к ним? Либо это очень большая глупость, либо очень хитрый план. Если удариться в конспирологию, можно предположить, что происходит намеренная дискредитация системы с целью ее полной перезагрузки. А, может, это попытка определить степень инертности и «предел прочности» россиян, которые, безусловно, велики, но все же не безграничны. Как именно будут работать оба закона на практике и будут ли работать в принципе, пока совершенно непонятно. Есть призрачный шанс, что они так и останутся на бумаге, как это пока происходит со статьей 128 УК РФ о клевете (доказать, что ложные сведения распространяются умышленно, на практике довольно сложно). Думаю, надо дождаться первого прецедента, который явно не замедлит себя ждать».

Андрей Никитин, руководитель группы электронных СМИ ИД «Алтапресс»:

«Если честно, то у нас ГД уже приняла такое большое количество законов, которые приходится учитывать как в работе журналистов, так и в работе с комментариями читателей, что одним таким законом больше или меньше – это целую картину уже не «испортит». У нас есть насчет подобных ограничений внутренняя инструкция, к которой мы добавляем пункты по мере принятия таких законов».

Напомним, к фейковым новостям законопроект относит заведомо недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу либо может повлечь массовое нарушение общественного порядка или помешать работе объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, включая кредитные организации.

Их будут блокировать без суда по инициативе генерального прокурора или его заместителей. Роскомнадзор уведомит интернет-СМИ о нарушении и потребует оперативно убрать заведомо ложное сообщение. В случае невыполнения требований страницу с контентом заблокируют. Отметим, что аккаунты обычных пользователей социальных сетей депутаты предложили блокировать без предупреждения и уведомления Роскомнадзора. Кроме того, печатные СМИ, телевидение, радио и агрегаторы новостей выведены из-под действия закона.

Также за публикацию «фейкньюс» предусмотрены штрафы. За распространение фейковых новостей, не повлекшее тяжелых последствий, граждане заплатят от 30 до 100 тысяч рублей, должностные лица – от 60 до 200 тысяч рублей. Если эти действия приведут к гибели людей, массовым нарушениям порядка или прекращению работы важных объектов, то максимальная сумма штрафа составит 400 тысяч рублей для граждан, 900 тысяч рублей для должностных лиц, и 1,5 млн рублей для юрлиц.