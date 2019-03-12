Бывший «опальный» чиновник назначен замминистра здравоохранения Алтайского края

Новости 12.03.2019 14:17 1771

11 марта Владимир Лещенко приступил к исполнению обязанностей заместителя министра здравоохранения Алтайского края. Указ о его назначении на должность подписал губернатор региона Виктор Томенко. Информация об этом размещена на сайте краевого минздрава.

Лещенко окончил Алтайский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». В 1999 году получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция», а в 2009 году закончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит». Свою карьеру будущий чиновник начал врачом-хирургом барнаульской больницы скорой медицинской помощи. С 1987 года он работал главным врачом ЦРБ Смоленского района.

14 лет – с ноября 2002 года и до января 2016 года – Лещенко занимал должность главного врача краевого Диагностического центра, затем работал директором Барнаульского медицинского колледжа. Из-за конфликта с руководством Алтайского края был вынужден переехать в Республику Алтай. С 2017 по 2018 год он трудился заместителем министра здравоохранения Республики Алтай.

Вынужденная эмиграция. Кто может вернуться в Алтайский край? Новости 02.08.2018 23:17 В нашем списке есть и те, кто никуда не уезжал, но вынужден был поменять сферу деятельности или остаться без должности. 568

По информации «Политсибру», еще в 2018 году группа врачей Диагностического центра написала письмо врио губернатора Виктору Томенко с просьбой назначить Лещенко главным врачом.

Добавим, в разные годы Владимир Лещенко был депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания, секретарем медицинской палаты Алтайского края, членом правления общественной организации «Красный Крест», членом правления Ассоциации диагностических центров России и стран СНГ.