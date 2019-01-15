Ссора соседей по барнаульской коммуналке закончилась шестью ножевыми ранениями

Новости 12.03.2019 13:20 537

В Барнауле возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в покушении на убийство, сообщает пресс-служба регионального СУСК. 58-летняя жительница краевого центра нанесла 6 ножевых ранений соседке по коммунальной квартире.

Мотивом преступления стал тот факт, что женщина длительное время проживала в комнате без прописки и права собственности на жилое помещение. Соседка неоднократно указывала ей на незаконное пребывание в квартире и при ссорах обещала сообщить об этом в правоохранительные органы. Вовремя оказанная медицинская помощь потерпевшей не позволили женщине довести умысел на убийство до конца.

В связи с тем, что подозреваемая ранее отбывала срок за убийство и имеет непогашенную судимость, ее заключили под стражу. В ближайшее время преступнице будет предъявлено обвинение.