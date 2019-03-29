«Росводоканал Барнаул» готовит пригородные поселки к поливному сезону

«Росводоканал Барнаул» ведет подготовку водопроводной системы в пригородной зоне к работе летом. На прошлой неделе специалисты предприятия работали в Затоне и поселке Лесной.
Сейчас в пригородных поселках реализуются первоочередные мероприятия по подготовке сетей к работе в летний период: промываются трубопроводы, ведется «расконсервирование» водонапорных башен, не работавших зимой, осуществляются ревизия и ремонт запорной арматуры, чистка и ремонт колодцев. На прошлой неделе в поселках Затон и Лесной проводилась промывка сетей и технические мероприятия на артезианских водозабора.
Также барнаульским водоканалом запланированы дальнейшие работы по обследованию сетей, ремонту и замене коммуникаций, запорной арматуры. Отметим, что в период проведения работ возможно временное ухудшение качества воды.