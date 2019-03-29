Барнаулец выиграл в популярном телешоу 60 тысяч рублей

Новости 12.03.2019 11:40 510

Барнаулец Антон Новоселов стал победителем передачи «Что? Где? Когда?» и выиграл 60 тысяч рублей, сообщает сайт газеты «Комсомольская правда – Барнаул». Эфир передачи вышел 10 марта.

«На самом деле о выигрыше узнал случайно: сегодня утром на телефон пришло сообщение: «Молодец! Крутой вопрос! Поздравляю с выигрышем!» Я сначала не поверил. Нашел в интернете передачу, пересмотрел. И правда! Выиграл 60 тысяч рублей! Мне безумно приятно, даже не верится до сих пор. Думаю, даже хорошо, что не в прямом эфире смотрел, у меня бы сердце выпрыгнуло от напряжения!» – рассказал Антон.

По словам победителя, в общей сложности он отправил на передачу около 380 вопросов. И только один редакторы выбрали. Он касался изобретения финки Майю Гебхард. Как рассказывает ведущий, в 1945 году она разместила один предмет в другом. Причем он заметно облегчил жизнь домохозяйкам. Речь шла о сушилке для посуды.

«У меня два года ушло на то, чтобы придумывать и отправлять им вопросы. За это время я перечитал около 900 статей по искусству, спорту. Жена уже начала говорить, чтобы я завязывал с этим, все равно шансов мало. А я, если честно, о выигрыше даже не задумывался. Просто было интересно: реально ли попасть на Первый канал или нет. Да я и сам понимал, что шанс один на миллион. Там такая конкуренция!» - отмечает Новоселов.

Среди версий, которые предлагали знатоки, отвечая на вопрос Антона, была автолюлька, лампочка для холодильника, аппарат для взбивания масла, мультиварка, посудомойка, коробка для новорожденных, теннисный мячик для стиральных машин и многие другие. В итоге игроки склонились к варианту лампочки для холодильника: якобы она помогала быстрее находить в камере продукты и размещать их компактнее.