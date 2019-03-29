«Единая Россия» в Алтайском крае переведет партийную работу в цифровой формат

Алтайский край вошел в число пилотных регионов, где в 2019 году «Единая Россия» запустит процесс интеграции IT-технологий в партийную работу. Об этом рассказал руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Денис Голобородько.
На прошлой неделе Голобородько в составе делегации Алтайского края принял участие в работе первого IT-Форума «Единой России» в Казани, посвященного цифровизации партийной деятельности.
Денис Голобородько представил участникам форума опыт алтайского регионального отделения партии по применению информационных технологий – рассказал об использовании в партийной работе закрытого сайта для взаимодействия с местными отделениями «Единой России».
«Закрытый партийный сайт, используемый с 2010 года для связи с местными исполкомами, имеет ряд преимуществ. Он обеспечивает конфиденциальность внутрипартийного документооборота, объединяет все контактные данные местных отделений партии в единую базу, дает возможность централизованного направления информации на места. К тому же, с помощью специального чата, у сотрудников регионального аппарата партии есть возможность личной внутренней коммуникации с местными исполкомами», - рассказал руководитель РИК Партии.
Он добавил, что в этом году Алтайское региональное отделение партии планирует перейти на новый электронный документооборот.
«На форуме презентовали новую внутрипартийную систему электронного документооборота и обозначили этапы ее внедрения. Наш Алтайский край станет одним из первых регионов, где данная система будет запущена. Учитывая то, что в Алтайском крае распространенная сеть местных отделений партии, использование данной системы позволит перейти на качественно иной уровень работы», - подчеркнул руководитель регионального исполкома партии.