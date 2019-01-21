Военные потратят 600 кг тротила, чтобы очистить Бию ото льда

Новости 12.03.2019 10:50 754

Реку Бию начнут «взрывать» уже через неделю. Работы будут проведены рядом с поселком Мальцева Курья, сообщает "Бийский рабочий".

Это плановые подготовительные работы на реке пройдут перед весенним паводком. Закладывать взрывчатку подрывники из военной части Алейска начнут после 18 марта.

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Как стало известно, в общей сложности для проведения взрывных работ будет использовано 600 килограммов тротила. Во избежание затора специалисты ежегодно проводят работы по рыхлению льда. Причем подрывные работы ведутся всегда в одном и том же месте - в поселке Мальцева Курья Бийского района.

Там русло Бии наиболее узкое, никаких протоков и обходов нет. Если не взорвать лед, то воде с верховьев будет негде пройти. Тогда река может выйти из берегов и подтопить расположенные рядом деревни.