В Алтайском крае на базе соцобъектов откроются геронтологические центры

В 2019 году в Алтайском крае на базе социальных объектов – домов-интернатов, центров социального обслуживания – откроются геронтологические центры. Об этом рассказала на пресс-конференции министр социальной защиты региона Наталья Оськина.
По её словам, открытие центров такого рода планируется реализовать в рамках национального проекта, о котором говорил в своем послании президент России Владимир Путин.
«Мы будем участвовать в реализации национального проекта «Старшее поколение». Перед нами стоит задача открытия геронтологических центров на базе существующих учреждений. Несколько пилотных проектов такого рода мы будем отрабатывать в крупных городах края. В них будут комнаты дневного пребывания. Люди получат навыки ведения здорового образа жизни, самопомощи, творчества, рукоделия. Цель геронтологических центров – компенсировать людям состояние отсутствия общения. Проект у нас действует пока до 2024 года. Пилотные геронтологические центры к концу 2019 года должны охватить порядка 1000 человек», - сообщила Наталья Оськина.
Он был закрыт в 2018 году