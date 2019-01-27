Алтайский депутат пойдет под суд за взятку

Новости 12.03.2019 8:51 498

Депутат одного из районных советов в Павловском районе Алтайского края обвиняется в даче взятке сотруднику ГИБДД, сообщает сайт регионального СУСК.

В начале февраля 2019 года депутат ехал на своем автомобиле по трассе Павловского района. Его остановили сотрудники ДПС. После проверки документов полицейский выявил отсутствие страховки. Обвиняемый в служебном автомобиле ГИБДД передал сотруднику ДПС 500 рублей. Полицейский отказался принять взятку, и довести преступный умысел до конца депутату не удалось. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.