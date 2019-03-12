Рейтинг образованности депутатов Барнаульской городской думы по версии «Политсибру»

Рейтинги 12.03.2019 7:15 1648

Рейтинги центра социальных инноваций «Черный куб», опубликованные на прошлой неделе, вызвали большой резонанс в СМИ. В публикациях оценивался уровень образования губернаторов и мэров. «Политсибру» решил продолжить эту тему, составив собственный оригинальный рейтинг. Речь идет о депутатах Барнаульской городской думы.

Информация использована с официального сайта БГД. Критерии оценки уровня образования народных избранников поделены на несколько блоков. В случае, когда депутат заканчивал магистратуру по той же специальности, что и основное образование, вторым высшим это не считалось. Квалификационная степень МВА также в расчет при составлении рейтинга не бралась.

В Барнаульской гордуме 40 депутатов. 31 из них представляет «Единую Россию». Каждая из других партий – «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ располагает тремя избранниками.

Отметим, что при равном количестве баллов депутаты в списке ранжированы в алфавитном порядке.

Toп депутатов по убыванию баллов:

1. Елена Хрусталева (КПРФ) - 21

2. Алексей Маликов (ЕР) - 13

3. Сергей Струченко (ЕР) - 13

4. Дмитрий Абалымов (ЕР) - 11

5. Ксения Белоусова (ЕР) - 11

6. Инна Борисенко (ЕР) - 11

7. Галина Буевич (ЕР) - 11

8. Дмитрий Ворсин (ЛДПР) – 11

9. Дмитрий Ильиных (ЕР) - 11

10. Александр Локтев (ЕР) - 11

11. Оксана Молодых (СР) - 11

12. Роман Репа (ЕР) - 11

13. Алексей Скосырский (ЛДПР) - 11

14. Александр Ельников (ЕР) - 9

15. Иван Огнев (ЕР) - 9

16. Инесса Грицай (ЕР) - 8

17. Александр Обидин (СР) - 8

18. Людмила Ананьина (ЕР) - 7

19. Светлана Бочкова (ЕР) - 7

20. Егор Банщиков (СР) - 7

21. Александр Гросс (ЕР) - 7

22. Марина Ермоленко (ЕР) - 7

23. Иван Карпов (КПРФ) - 7

24. Валерий Касплер (ЕР) - 7

25. Марат Жумадилов (ЕР) - 7

26. Алексей Меркулов (ЕР) - 7

27. Евгений Носенко (ЕР) - 7

28. Вячеслав Перерядов (ЕР) - 7

29. Юрий Ряполов (ЕР) - 7

30. Андрей Солодилов (ЕР) - 7

31. Александр Тайчер (ЕР) - 7

32. Кристина Юстус (ЛДПР) - 7

33. Евгений Барсуков (ЕР) - 5

34. Лариса Белькова (ЕР) - 5

35. Геннадий Гаврин (ЕР) - 5

36. Сергей Завалихин (ЕР) - 5

37. Александр Лисицын (ЕР) - 5

38. Евгений Кулешов (ЕР)- 3

39. Петр Пугаев (КПРФ) - 2

40. Виктор Юдин (ЕР) - 2

1. Елена Хрусталева (КПРФ)

Родилась в 1960 году. Окончила Алтайский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело» (1983), Алтайский государственный медицинский институт, интернатура по специальности «Хирургия» (1984), Алтайский государственный медицинский институт, клиническая ординатура по специальности «Болезни уха, горла и носа», Московский государственный медицинский институт, аспирантура на кафедре ЛОР – болезней (1992). Кандидат медицинских наук (1993). Доктор медицинских наук (2005). Доцент (2004).

2. Алексей Маликов (ЕР) - 13

Родился в 1975 году. Окончил Алтайский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело» (1998). Кандидат медицинских наук (2003). Доктор медицинских наук (2009).

3. Сергей Струченко (ЕР) - 13

Родился в 1977 году. Окончил Алтайский государственный университет по специальности «Политология» (2000), Сибирскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция» (2010), Алтайский государственный университет по специальности «Стратегический менеджмент и управление развитием» (2011).

4. Дмитрий Абалымов (ЕР) - 11

Родился в 1978 году. Окончил Алтайский государственный технический университет по специальности «Сельскохозяйственные машины и оборудование» (2001), Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2011).

5. Ксения Белоусова (ЕР) - 11

Родилась в 1982 году. Окончила Алтайскую академию экономики и права по специальности «Юриспруденция» (2004), Алтайский государственный университет по специальности «Экономика» (2016).

6. Инна Борисенко (ЕР) - 11

Родилась в 1968 году. Окончила Барнаульский государственный педагогический институт по специальности «Учитель математики» (1989), Барнаульский государственный педагогический университет по специальности «Управление образованием» (2000).

7. Галина Буевич (ЕР)

Родилась в 1960 году. Окончила Алтайский государственный институт культуры по специальности «Библиотековедение и библиография» (1981). Кандидат педагогических наук (2003). Доцент (2005).

8. Дмитрий Ворсин (ЛДПР)

Родился в 1979 году. Окончил Барнаульский юридический институт (2000), Алтайский государственный университет по специальности «Юриспруденция» (2002).

9. Дмитрий Ильиных (ЕР)

Родился в 1982 году. Окончил Алтайский государственный технический университет по специальности «Прикладная информатика в экономике» (2005), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности «Управление персоналом» (2011).

10. Александр Локтев (ЕР)

Родился в 1988 году. Окончил Алтайский государственный университет по специальности «Экономика» (2009), «Юриспруденция» (2012).

11. Оксана Молодых (СР)

Родилась 15 декабря 1982 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Политология» (2005), Алтайский государственный университет по специальности «Юриспруденция» (2014)

12. Роман Репа (ЕР)

Родился в 1976 году. Окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» (2000), Алтайский государственный медицинский университет по специальности «Фармация» (2005).

13. Алексей Скосырский (ЛДПР)

Родился в 1966 году. Окончил Алтайский политехнический институт, строительно-технологический факультет (1987), Институт мировых цивилизаций по специальности «Менеджмент» (2017).

14. Александр Ельников (ЕР)

Родился в 1972 году. Окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» (2003), Алтайскую академию экономики и права по специальности «Юриспруденция» (2013).

15. Иван Огнев (ЕР)

Родился в 1977 году. Окончил Алтайский государственный технический университет по специальности «инженер-конструктор» (1999). Кандидат технических наук.

16. Инесса Грицай (ЕР)

Родилась в 1975 году. Окончила Новосибирскую государственную консерваторию по специальности «Дирижирование академическим хором» (1998), Новосибирскую государственную консерваторию, аспирантуру по специальности «Дирижирование академическим хором» (2003).

17. Александр Обидин (СР)

Родился в 1987 году. Окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности «Лесное хозяйство» (2009), Институт водных и экологических проблем СО РАН, аспирантуру по специальности «Биоэкология» (2012).

18. Людмила Ананьина (ЕР)

Родилась в 1951 году. Окончила Алтайский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело» (1974).

19. Светлана Бочкова (ЕР)

Родилась в 1965 году. Окончила Новокузнецкий государственный педагогический институт по специальности «Учитель начальных классов» (1992).

20. Егор Банщиков (СР)

Родился в 1988 году. Окончил Алтайский государственный университет по специальности «Юриспруденция» (2011).

21. Александр Гросс (ЕР)

Родился в 1970 году. Окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности «Гидромелиорация» (1992).

22. Марина Ермоленко (ЕР)

Родилась в 1983 году. Окончила Барнаульский государственный педагогический университет по специальности «Учитель истории и английского языка» (2005).

23. Иван Карпов (КПРФ)

Родился в 1983 году. Окончил Алтайский государственный технический университет по специальности «Экономист-менеджер» (2005).

24. Валерий Касплер (ЕР)

Родился в 1956 году. Окончил автотракторный факультет Алтайского политехнического института.

25. Марат Жумадилов (ЕР)

Родился в 1969 году. Окончил Томский политехнический институт по специальности «Инженер-электрик» (1994).

26. Алексей Меркулов (ЕР)

Родился в 1983 году. Окончил Барнаульский государственный педагогический университет по специальности «Физическая культура» (2007).

27. Евгений Носенко (ЕР)

Родился в 1980 году. Окончил Алтайский государственный университет по специальности «Юриспруденция» (2002).

28. Вячеслав Перерядов (ЕР)

Родился в 1979 году. Окончил Алтайский государственный технический университет по специальности «Машины и аппараты пищевых производств» (2001).

29. Юрий Ряполов (ЕР)

Родился в 1961 году. Окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности «Инженер-механик» (1984).

30. Андрей Солодилов (ЕР)

Родился в 1959 году. Окончил экономический факультет Санкт-Петербургского института управления и экономики. Кандидат экономических наук.

31. Александр Тайчер (ЕР)

Родился в 1966 году. Окончил Алтайский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело» (1989).

32. Кристина Юстус (ЛДПР)

Родилась в 1983 году. Окончила Алтайскую академию экономики и права, по специальности «Экономист» (2009).

33. Евгений Барсуков (ЕР)

Родился в 1972 в году. Окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2018).

34. Лариса Белькова (ЕР)

Родилась в 1963 в году. Окончила Алтайский государственный институт культуры по специальности «Культурно-просветительная работа и организация самодеятельного художественного творчества» (1993).

35. Геннадий Гаврин (ЕР)

Родился в 1960 году. Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт по специальности «История и общественные науки» (1988).

36. Сергей Завалихин (ЕР)

Родился в 1961 году. Окончил Барнаульский государственный педагогический институт по специальности «Преподаватель начального военного обучения и физического воспитания средней школы» (1987).

37. Александр Лисицын (ЕР)

Родился в 1981 в году. Окончил Санкт-Петербургскую академию экономики и права по специальности «Менеджмент организации» (2009).

38. Евгений Кулешов (ЕР)

Родился в 1974 в году. Неоконченное высшее образование: Алтайский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

39. Петр Пугаев (КПРФ)

Родился в 1990 году. Окончил Алтайский политехнический техникум по специальности «Токарь-фрезеровщик ЧПУ» (2009).

40. Виктор Юдин (ЕР)

Родился в 1945 году. Окончил Барнаульский кооперативный техникум по специальности «Товаровед» (1977).