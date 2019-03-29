Воспитанники алтайского детдома напали на прохожих в райцентре

В селе Залесово Алтайского края воспитанники детского дома нападают на прохожих и избивают их, сообщает сайт сообщества Barnaul22.
От действий троих молодых людей пострадала женщина и ее муж. По словам пострадавшей, 8 марта они возвращались домой из сельского кафе «Арарат». На улице на пару напала группа парней из трех человек и начали избивать мужчину.
- Мне удалось снять видео, и мы поехали писать заявление в полицию. Наутро выяснилось, что данная группировка детдомовских парней избивают невинных людей в селе Залесово! Что за звери? Мы никому не мешали и шли спокойно домой! Ребята снимают видео, как избивают. Нас тоже снимали, - рассказывает женщина.
По словам супруги потерпевшего, это не первый подобный случай в селе и полиция об этом знает, но ничего с молодыми людьми сделать не может. Теперь женщина боится отпускать свою дочь в деревню.