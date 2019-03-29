Воспитанники алтайского детдома напали на прохожих в райцентре

Новости 11.03.2019 17:55 788

В селе Залесово Алтайского края воспитанники детского дома нападают на прохожих и избивают их, сообщает сайт сообщества Barnaul22.

От действий троих молодых людей пострадала женщина и ее муж. По словам пострадавшей, 8 марта они возвращались домой из сельского кафе «Арарат». На улице на пару напала группа парней из трех человек и начали избивать мужчину.

- Мне удалось снять видео, и мы поехали писать заявление в полицию. Наутро выяснилось, что данная группировка детдомовских парней избивают невинных людей в селе Залесово! Что за звери? Мы никому не мешали и шли спокойно домой! Ребята снимают видео, как избивают. Нас тоже снимали, - рассказывает женщина.

По словам супруги потерпевшего, это не первый подобный случай в селе и полиция об этом знает, но ничего с молодыми людьми сделать не может. Теперь женщина боится отпускать свою дочь в деревню.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю, 8 марта 2019 года произошел инцидент, вследствие чего в отношении одного из участников конфликта было возбуждено административное производство по статье 6.1.1. «Побои» КоАП.