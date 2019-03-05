Левоцентристский блок: коммунисты и единороссы поделили места на выборах в алтайских сельсоветах

Новости 11.03.2019 16:20 874

10 марта в Крутихинском районе Алтайского края прошли дополнительные выборы депутатов двух сельских советов – Волчно-Бурлинского и Заковряшинского. Боролись за мандаты представители только двух политических партий – «Единой России» и КПРФ.

В Волчно-Бурлинском сельском совете (1261 житель) выборы назначили по двум избирательным округам, а в Заковряшинском (973 жителя) – по трем.

В Заковряшинском сельском совете 13 депутатов. На каждом из трех округов разыгрывалось по два мандата. В выборах участвовало 9 человек: 6 единороссов и 3 коммуниста.

Коммунисты и единороссы «монополизировали» выборы в алтайских сельсоветах Новости 05.03.2019 11:33 10 марта в Крутихинском районе пройдут дополнительные выборы депутатов двух сельских советов 1304

На первом округе победу одержали Екатерина Миронова («Единая Россия») и Людмила Шептуля (КПРФ), на втором – Марина Заковряшина («Единая Россия») и Николай Новиков (КПРФ), на третьем – Светлана Поботкина («Единая Россия») и Анатолий Панасенко («Единая Россия»). Явка составила 22,76%.

В Волчно-Бурлинском сельском совете 11 депутатов. Здесь конкуренцию 5 единороссам составили 2 коммуниста. На одном из округов сельсовета разыгрывались 2 мандата, на другом – 3.

На первом округе победу одержали Сергей Бургард («Единая Россия») и Алик Авдалян («Единая Россия»), на втором Виктор Коврижкин («Единая Россия»), Ольга Дюхина («Единая Россия») и Нина Смирнова (КПРФ). Явка составила 24,25%.