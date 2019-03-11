Власти Алтайского края оптимизировали дом-интернат в селе Кировское

Новости 11.03.2019 14:58 1468

Дом-интернат малой вместимости в селе Кировское Алейского района Алтайского края был закрыт в 2017 году «из-за отсутствия проживающих в течение полугода». Об этом сообщила в ходе пресс-конференции министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

Также, по словам министра, в 2019 году из 14 домов-интернатов малой вместимости испытывают недостаток жильцов интернаты в Егорьевском и Панкрушихинском районах Алтайского края. В Егорьевском доме-интернате малой вместимости проживает 20 человек вместо 44, а в Панкрушихинском – 23 вместо 30.

«Наши малые дома-интернаты работают, финансируются. В ситуацию оптимизации могут попасть дома-интернаты, в которых проживает меньше жильцов, чем задано плановыми показателями. Такая ситуация сложилась в Крутихинском доме-интернате. С сентября прошлого года там не проживает ни один человек, и коллектив действительно был направлен «в простой», а в дальнейшем мы предложили сотрудникам нагрузку в рамках государственного задания – провести набор пожилых людей в Крутихинский дом-интернат в близлежащих районах и деревнях. Желающих разместиться именно в Крутихинском доме-интернате не было – с сентября 2018 года, ни одного человека. Всем работникам Крутихинского дома-интерната было предложено трудоустройство в филиале Каменского комплексного центра социального обслуживания, с тем, чтобы осуществлять обслуживание людей на дому. В процессе переговоров люди выбрали другой вариант – пойти под сокращение и получить одномоментные выплаты. Это их право. Мы ведем набор новых сотрудников, которые будут в филиале Каменского центра вести социальное обслуживание на дому. Помещение в Крутихе станет базой для этого филиала», - сказала Наталья Оськина.

Министр также отметила, что после отмены постановления правительства края об оптимизации соцобъектов, сотрудники социальной защиты навестили 11 ветеранов, переселенных из Крутихинского интерната в другие дома-интернаты. Ветераны заверили сотрудников, что «не хотят возвращаться обратно и никогда не жили в таких комфортных условиях, как сейчас».

Виктор Томенко отменил решение о закрытии домов престарелых в Алтайском крае Новости 10.10.2018 21:09 10 октября Виктор Томенко провел рабочее совещание с врио заместителя председателя правительства Надеждой Капурой и врио министра труда и со 680

Напомним, 15 марта в Алтайском крае закроется Крутихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов. Фактически он прекратил работу в сентябре прошлого года – 11 человек жильцов расселили по другим социальным учреждениям Алтайского края. Власти региона решили присоединить объект к Центру социального обслуживания населения Каменского района.