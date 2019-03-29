Алтайский СПИД-центр провел видеолектории в рамках Всесибирского дня профилактики

Новости 11.03.2019 15:13 579

Уже не первый год Новоалтайская общественная организация «Матери против наркотиков» организовывает информационно-просветительские мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и наркомании.

5 марта в рамках Всесибирского дня профилактики ВИЧ-инфекции проведён видеолекторий «Профилактика ВИЧ-инфекции» в КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального образования». На лектории присутствовали учащиеся и преподаватели лицея, представители общественной организации, всего 40 человек.

Специалист по социальной работе КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом» Светлана Дугина представила эпид. ситуацию по ВИЧ-инфекции, познакомила с базовой информацией по ВИЧ-инфекции с подробнейшим обсуждением путей передачи и рассказала о том, как уберечь себя от заражения ВИЧ-инфекции. Для закрепления информации был показан фильм «О ВИЧ». Участники видеолектория проявили заинтересованность в получении информации и активно задали ведущей вопросы. Их интересовали следующие вопросы: «Первые проявления ВИЧ-инфекции?», «Где могут работать и учиться ВИЧ-инфицированные?», «Есть ли лекарство, излечивающее от ВИЧ-инфекции?». На все вопросы были даны ответы. В завершении встречи каждый участник получил информационные буклеты «Что надо знать о ВИЧ» и «Опасные и безопасные ситуации».

6 марта проведены видеолектории по социально-психологическим аспектам профилактики ВИЧ-инфекции для учащихся 8 – 11 классов Поспелихинской средней общеобразовательной школы. Просветительское мероприятие проходило на базе Центральной библиотеки села Поспелиха.

Психолог КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом» Татьяна Штер и библиотекарь филиала №32 ЦБС Барнаула подготовили и провели четыре видеолектория для школьников. Подросткам представили базовую информацию по ВИЧ-инфекции, подробно разъяснили пути передачи и способы профилактики. Были затронуты вопросы толерантного отношения к больным ВИЧ-инфекцией. Представлена информация о работе Информационного телефона по ВИЧ/СПИДу.

Все участники видеолектория получили буклеты «Что нужно знать о ВИЧ-инфекции». Организаторам мероприятия был предоставлен тематический информационный раздаточный материал: плакаты по профилактике ВИЧ-инфекции, наклейки для размещения в местах массового пребывания населения.