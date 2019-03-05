Самовыдвиженцы победили на выборах глав Онгудая и Соузги

Новости 11.03.2019 14:25 579

10 марта в двух крупных селах Республики Алтай прошли выборы глав поселений. Воспользовались правом голоса более 50 % – в Онгудае на участки пришли 53% избирателей, в Соузге – 51,8%, сообщает сайт «Новости Горного Алтая».

Согласно предварительным данным, в Онгудае победу одержала исполняющая обязанности главы сельской администрации Сынару Бабыкова, за которую проголосовал 1301 человек (54,6%). Еще один самовыдвиженец – Айастан Сарин – получил поддержку 952 избирателей – это почти 40%. А вот кандидаты от политических партий в Онгудае добились более скромных успехов – выдвиженец ЛДПР Максим Безматерных набрал 2,3% голосов, а единоросс Амыр Адеев и вовсе 1,51%.

В Соузге также лидирует самовыдвиженец – пенсионер Валерий Майманов. Он заручился поддержкой 204 избирателей (34,87%). Выдвиженец «Единой России» Илья Казаков получил 29,9% голосов, на третьем месте – депутат сельсовета Егор Фомкин (14,9%). Выдвиженец КПРФ Светлана Кардаева, сотрудник охранного предприятия Алексей Кононенко, оперуполномоченный уголовного розыска Сергей Кудин, гендиректор предприятия «Технотрейд» Денис Стародубцев заручились поддержкой менее 8% избирателей, сотрудница компании «Горно-Алтайск нефтепродукт» Ольга Яровенко, выдвинутая ЛДПР, заняла последнее место (1,37%).