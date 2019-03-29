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АГМУ приглашает на заключительный День открытых дверей

Новости
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23 марта Алтайский медицинский университет приглашает школьников и выпускников медицинских колледжей на заключительный День открытых дверей в этом учебном году.

Школьники, выпускники медицинских колледжей и их родители узнают больше об Алтайском медуниверситете, условиях поступления, особенностях приемной кампании 2019 года, в том числе о целевом приеме. Абитуриенты смогут задать интересующие вопросы руководству вуза, деканам факультетов, ответственному секретарю приемной комиссии, сообщает пресс-служба вуза.

Продолжится День открытых дверей на площадках лечебного, педиатрического, фармацевтического, стоматологического, медико-профилактического факультетов вуза, где все желающие смогут познакомиться с направлениями подготовки и поучаствовать в познавательных мастер-классах.

Мероприятие пройдет в главном корпусе АГМУ (проспект Ленина, 40), начало в 10:00. Регистрация участников начнется в 09:30.

 

Автор: Политсиб.ру