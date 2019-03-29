В Барнауле «озеленят» воду в системе отопления

14 дней – с 18 по 31 марта – теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании в Барнауле будет проводить плановые испытания тепловых сетей города на плотность. При этом не требуется отключение горячей воды или отопления и излишне давление на коммуникации. Выявлять утечки будут только при помощи безвредного пищевого красителя зеленого цвета – откуда течет окрашенная вода, там и слабое место.
Необходимое количество красителя – 350 кг– вводится в тепловые сети в двух точках города. Отдельно для циркуляционного контура ТЭЦ-2 и отдельно для ТЭЦ-3. После этого в течение всего периода испытаний концентрация красителя поддерживается на необходимом уровне – проще говоря его дозируют в систему.
После этого сотрудники компании проводят обходы тепловых сетей, бойлерных установок, потребителей. При выявлении неисправностей будут проводится ремонты оборудования.