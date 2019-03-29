Конькобежец из Барнаула побил собственный рекорд на Кубке мира

Новости 11.03.2019 10:15 453

Конькобежец из Барнаула Виктор Муштаков установил новый рекорд Алтайского края. Это произошло на катке в Солт-Лейк-Сити во время финального этапа Кубка мира, сообщила «Комсомольская правда на Алтае».

Спортсмен установил новый рекорд - 1.07.36 - во время прохождения дистанции 1000 метров. Соревнования прошли в минувшие выходные. Войти в тройку лучших ему не удалось, Муштаков стал десятым.

Предыдущий рекорд региона - 1.08.380 - также принадлежал барнаульцу. Тогда он стал седьмым на чемпионате мира на отдельных дистанциях в германском Инцеле.